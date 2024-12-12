С 1 января Болгария и Румыния станут полноправными членами шенгенской зоны

Министры внутренних дел Европейского Союза приняли решение отменить внутренние пограничные проверки с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года, сообщила председательствующая в ЕС Венгрия, пишет dpa.

Этот шаг позволяет двум странам стать полноправными членами безвизовой Шенгенской зоны.

Румыния и Болгария присоединились к Евросоюзу в 2007 году.

В марте 2024 года они частично вошли в Шенген — пограничный контроль с другими 27 странами соглашения на воздушных и морских границах был снят, но из-за опасений Австрии по поводу нелегальной миграции на сухопутных границах контроль остался.

В ноябре Румыния и Болгария подписали "пакет о защите границ" с Венгрией. После этого Австрия согласилась включить новые страны в Шенгенскую зону.