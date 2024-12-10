IATA прогнозирует рост чистой прибыли мировой авиаотрасли в 2025 году на 16%

Совокупная чистая прибыль мировой авиаотрасли в 2025 году составит $36,6 млрд, что на 16% выше ожидаемой прибыли по итогам 2024 года. Такой прогноз дает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Рентабельность по чистой прибыли, по оценкам IATA, в новом году составит 3,6% против ожидаемых в 2024 году 3,3%. Средняя прибыль на одного пассажира прогнозируется на уровне $7, что ниже максимума в $7,9 в 2023 году, но выше показателя в $6,4 в 2024 году.

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) для мировой отрасли может составить 6,8%. Несмотря на то, что в 2024 году показатель ожидается на более скромном уровне 6,6%, доходность отрасли остается ниже средневзвешенной стоимости капитала. Самый высокий ROIC - у авиакомпаний Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки, отмечает IATA.

Общая выручка отрасли спрогнозирована в $1,007 трлн - это на 4,4% больше, чем в 2024 году, и может стать первым случаем, когда показатель превысит отметку в $1 трлн. Расходы, как ожидается, вырастут на 4%, до $940 млрд.

Число перевезенных пассажиров, по прогнозу IATA, достигнет рекордные 5,2 млрд, что на 6,7% больше, чем в 2024 году. Объем грузовых перевозок может составить 72,5 млн тонн, что предполагает рост год к году на 5,8%.

Общие финансовые показатели улучшатся в 2025 году благодаря снижению цен на авиатопливо и повышению эффективности, считают в объединении. Дальнейший рост сдерживается вынужденной дисциплиной в отношении провозных мощностей из-за нерешенных проблем в цепочке поставок. Одновременно это увеличивает расходы в нескольких областях, включая лизинг и техническое обслуживание воздушных судов. Чистая прибыль сократится также из-за ожидаемого повышения налоговых ставок в 2025 году.

В качестве наиболее значимых рисков для развития отрасли IATA выделяет возможное распространение войн в Европе и на Ближнем Востоке, ряд неопределенностей в связи с приходом к власти в США администрации Дональда Трампа и цены на нефть.

IATA объединяет порядка 340 авиакомпаний, которые выполняют более 80% всех общемировых воздушных перевозок.