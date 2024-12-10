Кофе сорта арабика продолжает дорожать и бьет ценовые рекорды

Кофе сорта арабика продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений нехватки предложения на рынке.

Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке по данным на 13:00 во вторник торгуются на уровне $3,42 за фунт, свидетельствуют данные MarketWatch. Ранее в ходе торгов цена поднималась до $3,461 за фунт, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в 1972 году.

Отраслевые эксперты ожидают сокращения поставок кофе из Бразилии из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась ранее в этом году. Опасения вызывает и урожай более бюджетного сорта робуста во Вьетнаме, который также пострадал от неблагоприятных погодных условий.

Предыдущий рекорд стоимости арабики был установлен в 1977 году, что также было связано с ухудшением урожаев в Бразилии из-за плохой погоды.