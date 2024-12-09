Мировая индустрия рекламы в этом году впервые превысит $1 трлн доходов

Глобальная индустрия рекламы впервые превысит $1 трлн доходов в этом году. Об этом пишет газета Financial Times.

Ожидается, что компании Google, Meta, ByteDance, Amazon и Alibaba заработают более половины этой суммы, поскольку рынок в значительной степени доминирует технологический сектор.

Агентство GroupM прогнозирует, что мировые доходы от рекламы в 2024 году вырастут на 9,5%, что больше, чем ожидалось в середине года.

GroupM также прогнозирует дальнейший рост рынка на 7,7% в 2025 году. При этом большая часть этого роста будет напрямую приносить выгоду крупнейшим поставщикам цифровой рекламы в американском технологическом секторе, а не рекламным агентствам, предоставляющим маркетинговые услуги.

Цифровая реклама прогнозируется как 73% общего дохода к концу следующего года. Она вырастет на 12,4% в 2024 году и на 10% в 2025 году. Если учитывать доходы от потокового видео, цифровых газет и журналов, доля цифровой рекламы достигнет 82%.

Традиционные рекламные каналы, такие как телевидение, печать и радио, уступают место цифровым форматам. В 2024 году глобальные доходы от печатной рекламы снизятся на 4,5%, а в 2025 году - еще на 3%. Доходы от аудиорекламы останутся на стабильном уровне в следующем году, а телевидение, включая линейное вещание и потоковый контент, вырастет лишь на 2,4% в среднем с 2024 по 2029 годы.

США остаются крупнейшим рынком рекламы, с прогнозируемым доходом в $379 млрд в 2025 году, несмотря на высокие расходы на заимствования и более сдержанные прогнозы от некоторых розничных компаний, в частности в области электроники и товаров для дома.

Отчет предупреждает, что пошлины и сильный доллар, которые могут появиться после выборов Дональда Трампа, могут повлиять на рынок. Эти факторы, вероятно, создадут дополнительные трудности для рекламодателей в сфере товаров широкого потребления и роскоши, которые сталкиваются с периодом ослабленного потребления.

В Китае общие доходы от рекламы в 2024 году вырастут на 13,5% до $204,5 млрд. В Великобритании, крупнейшем рынке рекламы в Европе, с доходами $53,2 млрд в 2024 году, ожидается рост на 8,3%.