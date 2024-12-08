Сирийские повстанцы заявили о формировании переходных органов власти

Коалиция повстанческих сирийских группировок заявила, что занимается формированием переходных органов власти. Об этом сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

В сообщениях отмечается, что эти структуры должны будут курировать все аспекты жизни государства.

"Великая сирийская революция успешно завершает фазу борьбы против режима Асада и переходит к фазе восстановления Сирии", - отметили в коалиции.

Ранее антиправительственные группировки заявили, что захватили Дамаск. Мятежники полагают, что президент Сирии Башар Асад бежал из страны.

по информации Reuters, Башар Асад с высокой вероятностью мог погибнуть в авиакатастрофе.

Агентство со ссылкой на два сирийских источника сообщает, что согласно данным Flightradar, самолет с Асадом на борту направился в сторону прибрежных районов Сирии, где расположены российские авиа- и морская базы. Однако позже борт резко развернулся и начал снижаться, а потом пропал с радаров на высоте 500 метров.

"Самолет исчез с радара. Возможно, транспондер был выключен, но велика вероятность того, что борт могли сбить", - сообщил источник.

Но официального подтверждения этой информации нет.

Между тем Армия обороны Израиля заявила, что ее бойцы занимают позиции в буферной зоне на Голанских высотах на фоне сообщений о свержении президента Башара Асада в Сирии. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Армия обороны Израиля направила военнослужащих в буферную зону и на ряд позиций, которые нужно контролировать для защиты жителей Голанских высот и граждан Израиля", - говорится в заявлении командования.

При этом в нем подчеркивается, что израильская армия "не вмешивается в события, происходящие в Сирии".