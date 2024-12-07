Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании

В Украину уже прибыла вторая партия истребителей F-16 из тех, которые Украине передает Дания. Об этом сообщил в своих соцсетях 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский.

"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию...", – написал Зеленский.

Он отметил, что это важное дополнительное усиление для защиты украинского неба и поблагодарил премьера Дании Метте Фредериксен и весь народ Дании.

В середине ноября Фредериксен во время визита в Киев объявила, что Дания передала Украине первые шесть истребителей F-16 из 19, а следующие передадут еще двумя партиями.

В сентябре министр обороны Дании говорил, что Украина получит вторую партию датских истребителей до конца 2024 года.

Как известно, Дания совместно с Нидерландами возглавляет международную "коалицию истребителей „ в рамках формата "Рамштайн", координирующего усилия разных стран для усиления возможностей Воздушных сил Украины.