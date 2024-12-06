США, Филиппины и Япония провели "морскую деятельность" в Южнокитайском море

Вооруженные силы США, Филиппин и Японии провели совместные морские действия в Южнокитайском море. Об этом сообщает Индо-Тихоокеанское командование США (USINDOPACOM).

К тренировкам привлекли военную авиацию и боевые корабли союзников, в частности самолет США P-8A Poseidon, филиппинские патрульные корабли и эсминец японских морских сил самообороны.

Их целью было усиление оперативной совместимости оборонительных тактик, методов и процедур.

В заявлении акцентировали, что США вместе с союзниками и партнерами поддерживают право на свободу судоходства и полетов и другое законное использование морского и международного воздушного пространства, а также уважение морских прав в соответствии с международным правом.

Летом Военно-морские силы США и Франции проводили совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Филиппины и Германия обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.

В августе стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в западной части Тихого океана, отправляя военные корабли в новые места для противодействия Китаю.