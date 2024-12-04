Российский корабль на Балтике открыл огонь по вертолету Бундесвера

В Балтийском море дошло до инцидента между российским кораблем и немецким военным вертолетом. Об этом узнало немецкое агентство DPA от источников в Брюсселе.

Экипаж российского корабля выпустил сигнальные боеприпасы, передает Welt.

Вертолет выполнял разведывательную миссию.

Дополнительные обстоятельства инцидента пока не сообщают.

Министр иностранных дел Анналена Бербок ранее кратко упомянула об этом инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. Однако она не предоставила никаких подробностей.

Использование сигнальных боеприпасов на самом деле распространено только в чрезвычайных ситуациях. Бербок отметила, что Балтийским морем неоднократно проходят корабли, участвующие в обходе санкций из-за российской войны против Украины.

Бербок также объявила, что будет усилен мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в Балтийском море. По ее словам, будет расширена защита критической инфраструктуры с помощью патрулей. Причина – увеличение количества гибридных атак со стороны России и ее сторонников.