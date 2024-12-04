Индия отказывается от российского оружия в пользу американского

Индия резко сократила заказы на оборонное оборудование в России, и теперь закупает больше у западных поставщиков. Об этом сообщает Bloomberg.

Лишь 36% оружия Индии поступило из России в прошлом году, по сравнению с 76% в 2009-м. Это значительное изменение политики для страны, которая традиционно поставляла оружие из Москвы.

Планы Индии и России по совместной разработке и производству вертолетов и современных истребителей отложили раньше, говорят высокопоставленные индийские чиновники, которые непосредственно знакомы с ситуацией.

Кроме этого, предложение арендовать подводную лодку у России для обучения индийского экипажа также, вероятно, не реализуют, отмечают чиновники. Индия строит собственные суда.

Единственное, что Нью-Дели еще должен получить от Москвы, - это два военных корабля и батареи для противоракетного щита. Их Индия заказала у России еще до российско-украинской войны.

Отказ от российского оружия подчеркивает усилия премьера Нарендры Моди направленные на уменьшение зависимости от Москвы, хотя его правительство продолжает покупать у России дешевые энергоносители и оказывать дипломатическую поддержку российскому президенту.

По данным SIPRI, сейчас Индия покупает больше оружия у западных компаний и пытается производить собственное при поддержке США и Франции. За последние два десятилетия Вашингтон смягчил ограничения, запрещающие развивающимся странам доступ к передовым технологиям.

С 2018 года Индия заключила контракты на сумму почти 20 миллиардов долларов на продукцию, которую изготовили в штатах, говорится в отчете Исследовательской службы Конгресса США.

В октябре этого года южноазиатская страна согласовала сделку на более чем 3 миллиарда долларов на 31 беспилотник дальнего радиуса действия, которые изготавливает американский оборонный гигант General Atomics.

Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Ltd и американская корпорация General Electric Co также близки к подписанию соглашения о совместном производстве усовершенствованной версии реактивных двигателей для легких боевых самолетов. Об условиях партнерства власти договорились во время государственного визита Моди в США в прошлом году.

Но Нью-Дели и Москва и в дальнейшем совместно производят винтовки и ракеты. Россия все еще остается крупнейшим поставщиком военной техники для южноазиатской страны.

Индия также по-прежнему зависит от России в вопросе ядерного потенциала.

"Россия остается единственной страной, которая предлагает Индии свои атомные подводные лодки. Партнерство Индии с западными странами будет неполным, пока обе стороны не найдут способа обсудить ядерные вопросы", - резюмировал старший преподаватель Королевского колледжа Лондона, специализирующийся на военной и внешней политике Индии Анит Мукерджи.