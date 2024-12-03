ОПЕК+ заключила соглашение о трехмесячной отсрочке увеличения добычи нефти

ОПЕК+ достигает прогресса в достижении договоренности об отсрочке возобновления добычи нефти еще на три месяца. Об этом пишет Bloomberg.

Отсрочка на три месяца является основным предложением на этих переговорах, и пока она не вызвала никакой оппозиции, сказали делегаты, которые попросили не называть их имен, поскольку обсуждение является закрытым. Альянс должен окончательно утвердить свои планы в четверг.

На прошлой неделе группа обсуждала вопрос об отсрочке последовательного увеличения предложения, которое должно начаться с первоначального повышения на 180 000 баррелей в сутки в январе. Приближение избытка давит на цены на нефть.

Ирак, Россия и Казахстан медлят с введением ограничений на поставки, и в центре внимания на переговорах перед встречей была необходимость улучшить соблюдение требований и провести дополнительные сокращения в качестве компенсации за перепроизводство.

Организация была вынуждена дважды отложить перезапуск, поскольку замедление роста спроса в Китае и увеличение предложения из Америки давит на цены на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent отступили на 17% с начала июля и торгуются в Лондоне около 73 долларов за баррель.

Даже если ОПЕК+ отложит запланированное на первый квартал повышение, добыча нефти все равно вырастет. Объединенные Арабские Эмираты получили право медленно наращивать добычу на 300 000 баррелей в день в течение 2025 года в знак признания недавних инвестиций в свои мощности.

Казахстан также может стать вызовом в следующем году, поскольку он продолжает масштабное расширение нефтяного месторождения Тенгиз. Дополнительные баррели могут стать еще одним испытанием способности ОПЕК+ удерживать мировые рынки в равновесии.