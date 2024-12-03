Конгресс США: SARS-CoV-2 появился в лаборатории в китайском Ухане

Возбудитель COVID-19 появился в лаборатории в китайском городе Ухань. Это показало расследование подкомитета Конгресса США.

Согласно итоговому докладу, после расследования "подкомитету стало известно, что вирус обладает биологическими характеристиками, которых нет в природе".

"Почти по всем научным меркам, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что именно в Ухане находится ведущая китайская исследовательская лаборатория по борьбе с атипичной пневмонией. Она "имеет опыт проведения исследований по повышению эффективности при неадекватных уровнях биобезопасности", и что исследователи в лаборатории заразились вирусом, подобным SARS-CoV-2, осенью 2019 года, то есть за несколько месяцев до того, как он был обнаружен на продовольственном рынке.

Власти Китая в декабре 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань

В связи с быстрым распространением коронавируса по миру гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в марте 2020 года объявил о пандемии COVID-19.