Американские эсминцы уничтожили ракеты и дроны хуситов, которые атаковали корабли

Эсминцы Военно-морских сил США сбили ряд ракет и беспилотников, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы по военным кораблям и трем американским торговым судам, которые они сопровождали в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование США в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно информации, эсминцы USS Stockdale и USS O'Kane успешно обнаружили и уничтожили три противокорабельные баллистические ракеты, три беспилотные авиационные комплексы одностороннего действия, а также одну противокорабельную крылатую ракету.

О повреждениях или ранениях не сообщается.

Как отметило агентство AP, хуситы взяли на себя ответственность за нападение и заявили, что их целью были американские эсминцы и "три судна снабжения, принадлежащие американской армии в Аравийском море и Аденском заливе".

США и Британия неоднократно наносили удары по объектам хуситов в Йемене с начала года в ответ на их нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

Хуситы заявляют, что эти нападения якобы направлены против судов, связанных с Израилем, и имеют целью продемонстрировать солидарность с палестинцами во время войны в секторе Газа.

В октябре в США заявляли, что намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков.

В середине ноября американские военные нанесли ряд авиаударов по складам оружия хуситов на территории Йемена в ответ на атаки террористов на коммерческие суда в Красном море.