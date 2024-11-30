Сирийский город Алеппо почти полностью захватили джихадисты

Боевики сирийской суннитской радикальной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и их союзники в ходе быстрого наступления захватили как минимум половинутерритории города Алеппо. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Правительственные войска Сирии покинули город практически без сопротивления, утверждает его глава Абдель Рахман. Вместе с тем агентство AP сообщало, что накануне на западных окраинах Алеппо шли ожесточенные бои.

Между тем 10 тысяч горожан бежали в провинцию Идлиб южнее Алеппо, пишет агентство Anadolu.

По сообщению Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, боевики уже в центре Алеппо, празднуют победу и запускают салюты.

В свою очередь сирийские правительственные источники сообщают, что правительственная армия восстановила контроль над некоторыми позициями в провинциях Алеппо и Идлиб. Российская и сирийская авиация атакует позиции противника в горной местности на юге Идлиба и в городе Марея к северу от Алеппо, пишет газета "Аль-Ватан".

В то же время сирийские власти в субботу закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город. Об этом сообщили Reuters три военных источника, в то время как сами повстанцы, выступающие против президента Башара Асада, заявили, что достигли центра Алеппо.

Они возвращаются в город впервые с 2016 года, когда Асад и его союзники — Россия и Иран — отбили Алеппо.

BBC Verify определила, что публикуемые исламистами видео сняты в городе Алеппо. Правительство Сирии заявляет, что подкрепление уже достигло города Алеппо и вытесняет повстанцев.

Москва пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, утверждают источники Reuters. Пока же сирийской армии было приказано следовать распоряжениям о "безопасном отступлении".