Последнее обновление: 28.11.2024 18:00

Швеция просит Китай помочь в расследовании обрыва кабелей в Балтике

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон направил официальный запрос Китаю с просьбой сотрудничать в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море. Об этом он заявил 28 ноября.

Шведский премьер отметил, что запрос к Китаю о помощи в расследовании фактически не меняет ситуацию, сообщает DN.

"Он ничего не меняет по сути, но выражает нашу твердую волю провести расследование в отношении судна, чтобы мы могли выяснить, что на самом деле произошло", – добавил он.

Кристерссон подчеркнул, что следствие пока не предъявило никому обвинений, есть только "желание выяснить, что на самом деле произошло".

Напомним, в середине ноября в шведской экономической зоне в Балтийском море были повреждены два кабеля связи – между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией.

Правоохранители этих стран начали расследование, и подозрение, по неофициальной пока информации, пало на китайский сухогруз Yi Peng 3, который мог умышленно проволочь якорь по дну Балтийского моря, чтобы повредить кабели.

Судно сейчас находится в нейтральных водах в датской экономической зоне, но в Швеции ранее говорили, что хотят, чтобы судно перешло на их территорию для следственных действий.



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