Три страны сформируют следственную группу для расследования повреждения кабелей в Балтийском море

При проведении досудебного расследования обрыва кабелей интернет-связи, проложенных по дну Балтийского моря, руководители прокуратур и правоохранительных органов Литвы, Финляндии и Швеции решили сформировать Объединенную следственную группу.

Деятельность группы будет обеспечивать и координировать Евроюст, сообщила в среду вечером, 27 ноября, Генпрокуратура Литвы.

"Создание Объединенной следственной группы является одной из наиболее эффективных и передовых форм межгосударственного сотрудничества по уголовным делам, которая дает должностным лицам разных стран возможность очень быстро и просто обмениваться соответствующими данными, участвовать в следственных действиях в зарубежных странах, использовать финансовую и иную помощь, предоставленную Евроюстом, для деятельности такой группы", – говорится в сообщении прокуратуры, которое цитирует LRT.

Соглашение о создании Объединенной следственной группы было подписано 26 ноября.

Досудебное расследование повреждения или обрыва кабелей между Литвой и Швецией проводится в Литве в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за терроризм.

По данным прокуратуры Литвы, в ходе досудебного расследования при сборе существенных данных и определении фактических обстоятельств, приведших к повреждению или обрыву подводных кабелей, преследуется цель выяснить, были ли кабели повреждены умышленными действиями, направленными на достижение диверсионных, террористических целей или же установленные повреждения произошли по какой-либо иной причине.

Организовать и провести это досудебное расследование поручено Департаменту по расследованию организованной преступности и коррупции, расследование ведет Бюро криминальной полиции Литвы.

Телекоммуникационная компания шведского капитала Telia Lietuva сообщила 18 ноября, что 17 ноября был поврежден один из трех кабелей связи, проложенных по дну Балтийского моря из Швеции в Литву. Позже эту информацию подтвердили официальные лица в Стокгольме.