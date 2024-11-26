КНДР перерезала линии электропередачи к совместному с Южной Кореей закрытому комплексу

КНДР демонтировала линии электропередачи, установленные Южной Кореей для поставки электроэнергии в закрытый совместный индустриальный парк в северокорейском приграничном городе Кессон. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В агентстве добавили, что это стало последним шагом КНДР в разрыв межкорейских связей.

Южнокорейские военные обнаружили северокорейских солдат, с воскресенья демонтировавших часть линий электропередачи.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов полковник Ли Сун Чжун на брифинге для прессы заявил, что северокорейские войска перерезали линии электропередачи, соединенные с первой электроопорой, расположенной к северу от военной демаркационной линии.

Южная Корея построила 48 опор электропередач, 15 из которых расположены на севере, для поставки электроэнергии в настоящее время закрытый промышленный комплекс Кесон.

Снабжение электроэнергии прекратилось с июня 2020 года, когда КНДР взорвала офис межкорейской связи на территории комплекса.

Отвечая на вопрос, разорвала ли Северная Корея линии электропередачи, чтобы переработать их, Ли не исключил такой возможности, отметив, что ЛЭП содержат большое количество меди.