США развернут ракетные вооружения на островах Японии в случае ЧС вокруг Тайваня

США разместят ракетные подразделения на юго-западных островах Японии и на Филиппинах в случае кризисной ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники, информированные о развитии отношений Японии и США.

По их данным, ВС США введут временные базы на юго-западных японских островах Нансэй и на Филиппинах для развертывания ракетных подразделений, если возникнет "экстренная ситуация вокруг Тайваня".

Это положение включат в первый совместный оперативный план военных США и Японии, разрабатываемый для реагирования на вероятный кризис. Составление плана должно завершиться в декабре. План предусматривает, если эскалация вокруг Тайваня станет неизбежной, США создадут временные базы на необитаемых островах Нансэй, тянущихся на юго-запад от Кюсю до Тайваня. Сюда направят 12-й полк Корпуса морской пехоты, оснащенный реактивными системами залпового огня HIMARS. Силы самообороны Японии, как ожидается, будут оказывать логистическую поддержку, в том числе снабжать морпехов боеприпасами и топливом.

Американская армия развернет многодоменную оперативную группу (Multi-Domain Task Force, MDTF) на Филиппинах: ее служащие должны будут действовать на суше, на море, в воздухе, в космосе и киберпространстве.

Kyodo напоминает, что США, Японии и Филиппины наращивают военное сотрудничество между собой.