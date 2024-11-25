В Вильнюсе грузовой самолет упал на жилой дом

В Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом. Об этом сообщают литовские СМИ.

На борту было четыре человека — два пилота и два пассажира. Один человек погиб, еще один госпитализирован.

По предварительным данным, лайнер принадлежит компании DHL. ЧП случилось в 5:31 по местному времени, причины пока не установлены. Известно, что выжил как минимум один пилот, его вытащили из кабины и передали медикам. Рядом с местом инцидента перекрыт участок дороги.

Литовский вещатель LRT передает, что самолет упал возле вильнюсского аэропорта. Утверждается, что на работу воздушной гавани это не повлияло. Какой груз находится на борту, неизвестно.

Судя по данным сервиса Flightradar24, речь идет о грузовом Boeing 737, который совершал рейс из Лейпцига.