В британском правительстве предупреждают, что Россия готова начать против страны "волну кибератак" и может "выключить свет для миллионов людей". Об этом канцлер герцогства Ланкастер Пэт Макфадден заявит на конференции НАТО на следующей неделе.

Член британского правительства планирует отметить, что союзники не должны "недооценивать" угрозу, которую представляет РФ в своей "скрытой войне".

По его словам, Россия нацелилась на британскую энергетическую инфраструктуру и "не будет долго думать", прежде чем нацелиться на бизнес, пытаясь ослабить государства, которые поддерживают Украину, пишет Sky News.

"С помощью кибератаки Россия может выключить свет для миллионов людей. Она может вывести из строя электросети", – говорится в выступлении Макфаддена.

Он подчеркивает, что Великобритания вместе с союзниками "наблюдают за Россией".

"Мы точно знаем, что они делают, и мы противодействуем их атакам как публично, так и за кулисами", – добавил Макфадден.

Он отмечает, что Великобритания научена историей, что умиротворение диктаторов, которые осуществляют агрессию против соседей, "только поощряет их".

"Путин – человек, который стремится к разрушению, а не к миру. Своими угрозами он пытается сдержать нашу поддержку Украины. Он не достигнет успеха", – резюмирует британский чиновник, отвечающий за национальную безопасность.

Как известно, Швеция и Норвегия отказываются от планов создания полностью безналичных систем из-за опасений, что это сделает их уязвимыми перед угрозами безопасности со стороны России.

Также сообщалось, что национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Нидерландов (NCTV) Питер-Яп Алберсберг заявил, что Россия и Китай усиливают кибератаки на государство и его союзников.