Последнее обновление: 21.11.2024 18:27

Японские истребители поднимались для сопровождения российского военного самолета

Японские истребители в четверг поднимались в воздух для сопровождения российского разведывательного самолет Ил-20, совершавшего полет вблизи побережья страны. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Японии.

Согласно информации, российский самолет пролетел вдоль восточного побережья островов Хоккайдо и Хонсю над нейтральными водами Японского моря перед тем, как в районе полуострова Ното в префектуре Исикава повернуть обратно в сторону материка.

Для слежения за действиями российского военного самолета были задействованы истребители противовоздушной обороны северной группировки Военно-воздушных сил самообороны Японии.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование