Японские истребители поднимались для сопровождения российского военного самолета

Японские истребители в четверг поднимались в воздух для сопровождения российского разведывательного самолет Ил-20, совершавшего полет вблизи побережья страны. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Японии.

Согласно информации, российский самолет пролетел вдоль восточного побережья островов Хоккайдо и Хонсю над нейтральными водами Японского моря перед тем, как в районе полуострова Ното в префектуре Исикава повернуть обратно в сторону материка.

Для слежения за действиями российского военного самолета были задействованы истребители противовоздушной обороны северной группировки Военно-воздушных сил самообороны Японии.