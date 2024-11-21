МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля (обновлено)

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны страны Йоава Галланта.

Причина - предполагаемые военные преступления в Газе, совершенные в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

"Палата предварительного производства I Международного уголовного суда отклоняет возражения государства Израиль против юрисдикции и выдает ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта", - говорится в сообщении.

При этом признание Израилем юрисдикции суда не требуется.

МУС также выдал ордер и на командующего военным крылом «Хамас» Мухаммада Дейфа, который, как сообщал ЦАХАЛ, был убит в результате израильского авиаудара летом 2024 года.

Update: Между тем члены правительства Израиля обвинили МУС в антисемитизме, пишет The Times of Israel.

По информации издания, чиновники возмущены выданными ордерами на арест премьер-министра и экс-главы Минобороны и заявили, что страна "не будет извиняться за защиту своих граждан".

Министр транспорта Регев заявила, что "это не преступление, а национальная и моральная обязанность".

В с вою очередь министр национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф назвал ордера "антисемитскими обвинениями против всех граждан Израиля". Он добавил, что страна "не будет сдерживаться и будет продолжать бороться с терроризмом".