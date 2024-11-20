Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

Золото может подорожать до $2900 за унцию к концу 2025 года, прогнозируют аналитики UBS.

По их мнению, такие факторы, как приход к власти в США Дональда Трампа и возросшая глобальная неопределенность продолжат поддерживать цены на драгметалл.

К концу 2026 года стоимость золота может подняться до $2950 за унцию, полагают эксперты.

Золото стало одним из самых прибыльных сырьевых товаров в этом году, установив несколько рекордов до того, как цены откатились после президентских выборов в США из-за укрепления курса американского доллар. Рост котировок драгметалла был обусловлен увеличением покупок центральными банками мира, переходом Федеральной резервной системы к смягчению денежно-кредитной политики и геополитической напряженностью в Европе и на Ближнем Востоке.

Золото на спотовом рынке торгуется сейчас в районе $2630 за унцию, поднявшись с начала года на 28%.

Ранее на этой неделе Goldman Sachs опубликовал прогноз, по которому золото подорожает до $3000 за унцию к концу 2025 года.