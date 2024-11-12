Последнее обновление: 12.11.2024 18:00

Украина создала пять СП с европейскими производителями оружия, будет еще три

Украина активно наращивает собственное военное производство, создавая новые совместные предприятия с ведущими европейскими компаниями в сфере оборонной промышленности. Об этом рассказала первый вице-премьер Юлия Свириденко в интервью Reuters.

Она отметила, что в целом Украина уже заключила пять таких соглашений, а еще три находятся на завершающей стадии.

Юлия Свириденко не сообщила подробностей о запланированных новых предприятиях или масштабах инвестиций.

Несколько крупных европейских оборонных компаний, таких как Rheinmetall, BAE Systems, KNDS, Babcock и MyDefence уже открыли свои офисы в Украине и начали сотрудничать с украинскими производителями. Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит сервисный центр в Украине совместно с частным украинским производителем оружия.

Доля оборонной промышленности в экономике Украины увеличилась с 0,3% в 2021 году до 1,8% в первом полугодии 2024 года.

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