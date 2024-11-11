Последнее обновление: 11.11.2024 16:14

Стихийные бедствия за 10 лет нанесли мировой экономике $2 трлн ущерба

Стихийные бедствия, вызванные климатическими факторами, стоили мировой экономике за последние 10 лет $2 трлн ущерба. Об этом сообщает Axios со ссылкой на доклад, подготовленный организацией Oxera для Международной торговой палаты.

"Мы все слишком хорошо знаем благодаря опыту коммерческой деятельности, объединяемому Международной торговой палатой, что климатические изменения не проблема будущего: их воздействие ощущается здесь и сейчас", - сказал генсек палаты Джон Дентон, слова которого цитируются в докладе.

Исследователи провели подсчеты на основе 4 тыс. экстремальных погодных явлений, затронувших за 10 лет 1,6 млрд человек. За 2014-2023 годы наиболее серьезные экономические потери понесли США - $934,7 млрд. На втором месте КНР с $267,9 млрд ущерба, на третьем - Индия с $112 млрд.

Вместе с тем исследователи отметили, что объемы экономических потерь за 2022-2023 годы демонстрируют тенденцию к росту по сравнению с предыдущими восемью годами. При этом больше ущерба потенциально грозит развивающимся странам.

В свою очередь Дентон заявил, что предстоящая Конференция ООН по изменению климата должна привести к более быстрым мерам в сфере реагирования на изменения климата. Он пояснил, что нужно ускорить выделение финансов с целью обеспечить всем странам возможный "переход без задержек к низкоуглеродной и устойчивой к климату модели развития".

Конференция ООН по изменению климата (COP29) проходит в Азербайджане 11-22 ноября.



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