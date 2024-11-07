Последнее обновление: 07.11.2024 13:37

OpenAI купила доменное имя

ИИ-стартап OpenAI приобрел доменное имя Сhat.com. Теперь при переходе на сайт пользователи перенаправляются в чат-бот ChatGPT. На этом обратил внимание CEO компании Сэм Альтман.

Сhat.com — один из старейших доменов в интернете. Он зарегистрирован в сентябре 1996 года. В прошлом году соучредитель и технический директор HubSpot Дхармеш Шах приобрел его за $15,5 млн.

В марте 2023 года Шах сообщил о продаже доменного имени неназванному покупателю за сумму «больше, чем заплатил сам». В соцсети X (ранее Twitter) он намекнул, что в рамках сделки OpenAI рассчиталась акциями компании.

Подробности не приводятся.

31 октября ИИ-стартап представил поисковик ChatGPT Search.

Ранее он привлек $6,6 млрд при оценке в $157 млрд.



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