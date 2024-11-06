Япония запустила на орбиту деревянный искусственный спутник

Японские ученые запустили на орбиту первый в истории искусственный спутник, созданный из дерева.

Он был доставлен на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX, а позже был выведен на орбиту на высоте примерно 400 км над Землей, где пробудет полгода.

Спутник должен продемонстрировать, как древесина ведет себя в космосе и можно ли ее использовать во время миссий на Луну и Марс. Ученые хотят доказать, что деревянные спутники могут заменить металлические, которые загрязняют атмосферу Земли.