В Финляндии пройдут учения ПВО стран Северной Европы и США

В Финляндии в ноябре пройдут учения сил противовоздушной обороны, в которых будут участвовать также военные Швеции, Норвегии и США. Об этом сообщили в Вооруженных силах Финляндии.

Учения запланированы на 12-21 ноября в районе населенного пункта Лохтая, что на берегу Ботнического залива на западе страны, и являются важнейшими учениями сил ПВО, передает Yle.

Кроме финских военных, участие примут также военные из Швеции, Норвегии и Соединенных Штатов.

Всего будут задействованы около 1300 военнослужащих, 450 единиц техники, 20 самолетов, два вертолета.

Как сообщалось, с понедельника в финской Лапландии начались крупнейшие артиллерийские учения НАТО.