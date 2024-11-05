Последнее обновление: 05.11.2024 18:00

Профицит на мировом нефтяном рынке сейчас небольшой, но он растет

Категории: Нефть Спрос

Небольшой профицит нефти уже сейчас сформирован на мировом рынке и продолжает расти. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ADIPEC глава швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист.

"Не думаю, что он (профицит на мировом нефтяном рынке) сейчас большой, но он растет. Мы вышли из довольно тяжелого летнего сезона. Мы выбираем запасы, что нормально, потому что спрос высокий, и постепенно рынок балансируется. Но каждый день мы подбираемся к ситуации превышения предложения над спросом", - сказал Торнквист, которого цитирует Интерфакс.

По его оценке, мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 500-700 тыс. б/с, а в следующем - на 0,5-1 млн б/с.

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