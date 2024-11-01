За октябрь мировая криптоиндустрия потеряла $55,1 млн

В октябре ущерб криптовалютных компаний от взломов составил $55,1 млн, что на 56,6% меньше, чем в предыдущем месяце ($126,9 млн). Об этом свидетельствует отчет Immunefi.

В течение месяца произошло семь инцидентов. Большая часть потерь пришлась на два проекта: взлом DeFi-протокола Radiant Capital на сумму $50 млн и эксплойт Tapioca DAO на $4,4 млн.

Также пострадали P719, Morpho Labs, Ramses Exchange, HYDT и Fire. За октябрь аналитики не зафиксировали ни одного киберпреступления в сегменте CeFi.

Чаще всего хакеры атаковали сеть BNB Chain — на нее пришлось 50% атак в прошлом месяце. Остальные эксплойты произошли в Ethereum и Arbitrum (по 25%).

По данным аналитиков, совокупные потери рынка с начала года превысили $1,4 млрд в результате 179 инцидентов.

В комментарии The Block представители Immunefi связали замедление ежемесячных убытков криптокомпаний с улучшением внутренних мер безопасности, включая проведение аудитов, совершенствование смарт-контрактов, баунти-программы и наем опытных специалистов.

Согласно предыдущим подсчетам аналитиков, ущерб криптоиндустрии от хакеров и мошенников в III квартале составил $413 млн.