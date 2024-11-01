Великобритания и Германия оборудуют вертолеты для Украины современным оружием

Великобритания и Германия оснастят вертолеты Sea King для Украины современными ракетными системами. Об этом сообщается на сайте правительства Британии.

Согласно информации, страны в "краткосрочной перспективе" предоставят Украине новые наступательные возможности. Однако в ведомстве не уточнили, о каком количестве вертолетов будет идти речь, а также какими именно системами их планируют оборудовать.

Кроме того, Британия планирует усилить поддержку коалиции по бронетехнике под руководством Германии и Польши. Германия, в свою очередь, намерена поддержать коалицию по беспилотникам под руководством Латвии и Британии.

Вертолет Sea King – двухдвигательный палубный вертолет, предназначенный для борьбы с подводными лодками. С 1963 года Британия произвела 41 вертолет этого типа в шести разных модификациях. Первый вертолет Украина получила от Великобритании в январе 2023 года, а в январе 2024 года Германия объявила о передаче еще шести.