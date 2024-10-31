Санкции Китая ударили по американскому производителю дронов для Украины

Введенные Китаем санкции мешают работе американской компании Skydio, которая производит беспилотники и в том числе поставляет их Вооруженным силам Украины. Об этом пишет британская газета Financial Times.

По информации издания, власти Китая запретили нескольким заводам, которые выпускают батареи для дронов, сотрудничать с компанией Skydio. В числе таких предприятий газета называет Dongguan Poweramp — китайское подразделение японской TDK.

Теперь Skydio вынуждена срочно искать альтернативных поставщиков и ей приходится ограничивать число батарей, которые она поставляет вместе со своими дронами, сказано в публикации.

Сейчас фирма ведет переговоры о поставках батарей с несколькими компаниями в Азии, в том числе в Тайване.

Санкции, введенные Китаем 11 октября, были ответом на решение США поставить ударные дроны Тайваню. При этом компания Skydio недавно выиграла контракт на поставку беспилотников тайваньской пожарной службе, отмечает FT.

Глава Skydio Адам Брай назвал введенные Пекином санкции «попыткой уничтожить ведущую американскую компанию по производству дронов и укрепить зависимость мира от китайских поставщиков беспилотников».

Skydio — крупнейший производитель дронов в США. По данным FT, компания отправила Украине более 1 тыс. разведывательных дронов.

Фирма также заявила, что ее беспилотник X10 стал первым подобным аппаратом американского производства, который соответствует украинским стандартам защиты от средств радиоэлектронной борьбы, и Киев запросил тысячи таких дронов.

По мнению американских чиновников, на которых ссылается FT, компания Skydio попала под китайские санкции, поскольку Пекин рассматривает ее как конкурента DJI — ведущего мирового производителя дронов, продукцию которого активно используют на войне как Россия, так и Украина.