Последнее обновление: 23.10.2024 11:51

Представители Сеула расскажут НАТО о вовлеченности армии КНДР в войну в Украине

Южная Корея направит экспертов в Североатлантический Альянс, чтобы те рассказали детали о вовлеченности северокорейских военных в российской войне против Украины. Об этом на брифинге во вторник, 22 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте заявил, что обсуждал информацию о КНДР с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем, и тот пообещал прислать экспертов для проведения брифинга в Североатлантическом совете.

"Он состоится в начале следующей недели, и тогда мы увидим, действительно ли Северная Корея поддерживает незаконную войну России в Украине или нет. Если это будет так, если они отправят войска в Украину, это будет означать значительную эскалацию", – добавил генсек.

Он повторил, что НАТО пока не может подтвердить вовлеченность северокорейских войск в войне России против Украины.

Напомним, Южнокорейское разведывательное агентство сообщило в прошлую пятницу, что Северная Корея отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для тренировок и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, они будут развернуты для участия в боевых действиях против Украины.

Позже президент Владимир Зеленский обвинил Северную Корею в том, что она готовится отправить 10 тысяч военных на помощь Москве.

В США заявили, что изучают сообщения о возможном привлечении северокорейских войск в войну в Украине на стороне РФ и обещают вскоре обнародовать данные об этом.



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