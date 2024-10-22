Последнее обновление: 22.10.2024 16:34

Европейская флора мигрирует на запад под воздействием оксидов азота

Оксиды азота, попадающие на Землю из атмосферы из-за деятельности человека, приводят к перемещению видов растений на запад и уменьшению разнообразия бобовых культур. Об этом в пресс-релизе сообщил Институт ботаники Академии наук Чехии (AV ČR).

Результаты исследований, в которых принимали участие ученые института, были опубликованы в научном журнале Science and Science Advances.

Упомянутые соединения азота принадлежат к категории атмосферных явлений и образуются в основном в результате сжигания ископаемого топлива, а также из-за повсеместного обогащения почвы азотом на обширных территориях. Чрезмерное количество азота, однако, способно привести к повышенной кислотности почвы, повлиять на рост растений и снизить биоразнообразие планеты.

«Изменения видового разнообразия сообществ сегодня часто связывают с изменением климата, однако нас интересовало и влияние атмосферных отложений азота, которое может быть не менее важным», - отметил сотрудник Института ботаники Радим Хедл.

В ходе исследования ученые провели мониторинг 3 тыс. участков и проанализировали данные по европейским лесам на протяжении нескольких десятилетий. Оказалось, что сдвиг в распространении видов в западные регионы в 2,6 раза значительнее, чем к северу.

«Этот сдвиг в основном обусловлен именно выбросами оксида азота в атмосферу», - добавил Хедл.

Исследования также показали, что за последнее десятилетие сократилось разнообразие бобовых культур в лесах Европы и Северной Америки.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование