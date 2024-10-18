КНДР намерена направить воевать в Украину 12 тысяч военных

Разведывательное агентство Южной Кореи заявляет, что Северная Корея решила направить 12 тысяч военных для участия в войне в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Брюсселе, говорил о 10 тысячах военных из КНДР, которые могут быть задействованы в войне.

В свою очередь президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в пятницу провел незапланированную встречу по безопасности с ключевыми должностными лицами разведки, армии и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины.

«Участники [встречи] разделили мнение о том, что нынешняя ситуация, когда более тесные связи России и Северной Кореи вышли за рамки перемещения военных грузов, представляет серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества», - говорится в заявлении администрации президента Южной Кореи.

Южнокорейские официальные лица заявили, что, скорее всего, некоторые северокорейские военнослужащие находились в России и участвовали в войне с Украиной, но не дали четкого ответа о характере или масштабах любого такого развертывания, пишет Reuters.