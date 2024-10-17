Последнее обновление: 17.10.2024 18:03

ЦАХАЛ обнаружил у Хезболлы российское оружие

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили "самое современное" российское оружие при обысках на базах боевиков террористической организации "Хезболла". Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью французской газете Le Figaro.

По его словам, согласно резолюции ООН от 2006 года к югу от реки Летани, протекающей недалеко от границы Израиля и Ливана, оружие разрешено иметь лишь ливанской армии.

"Тем не менее Хезболлах прорыла сотни туннелей и тайников в этом районе, где мы только что нашли несколько единиц современного российского оружия", – цитирует издание слова Нетаньяху.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на израильских чиновников сообщала, что в ходе операции ЦАХАЛ на юге Ливана было найдено российское и китайское противотанковое оружие.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против Хезболлы. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.



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