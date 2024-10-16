Последнее обновление: 16.10.2024 16:57

FATF рассмотрит возможность включения России в черный список

Межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма The Financial Action Task Force (FATF) рассмотрит возможность включения России в черный список.

Включения России в черный список FATF добивается Украина.

Организация со штаб-квартирой в Париже регулярно оценивает страны на предмет их приверженности борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением ядерного, химического или биологического оружия. Попадание в черный или серый список FATF может нанести серьезный ущерб финансовой репутации страны и рассматривается для большинства государств как путь к экономическому разорению.

В частности, попадание в черный список FATF грозит фактическим отключением от международной банковской системы.

В 2023 году FATF приостановила членство РФ, но пока не стала понижать ее рейтинг.



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