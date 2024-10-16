Оборонные компании Германии и Италии будут совместно производить танки

Немецкая Rheinmetall AG и итальянская компания Leonardo SpA создадут совместное предприятие по производству военных боевых машин в Европе. Об этом сообщили компании.

Как отмечается в заявлении, предприятие со штаб-квартирой в Риме разработает новый основной боевой танк для Италии и боевую машину Lynx.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компании "создают нового тяжеловеса в европейском производстве танков".

Согласно информации, компании будут владеть одинаковыми долями Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). Распределение труда тоже будет составлять 50/50, при этом 60% работ будет выполняться в Италии.

Rheinmetall и Leonardo объявили о плане создания предприятия в июле.

Задача LRMV – разработка и производство основного боевого танка для итальянской армии на замену танкам Ariete.

По плану, боевая машина будет создана на базе перспективного немецкого танка KF51 Panther.

Ожидается, что предприятие будет производить боевые машины пехоты Lynx, а на базе этой бронемашины также планируется создание самоходной зенитной установки с модулем Skyranger разведывательной и противотанковой модификации.

После удовлетворения запросов итальянской армии в перевооружении планируется экспортное производство бронетехники.