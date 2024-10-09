Дуров анонсировал десять новых функций в Telegram

В Telegram вскоре появится 10 новых функций, затрагивающих подарки и хештеги, а также новые возможности при редактировании сообщений. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров.

"Эти обновления включают в себя пять улучшений в подарках, три в хештегах, возможность добавлять мультимедийные материалы к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения", - написал он в своем блоге.

Дуров также отметил оперативность работы своей команды, которая за день смогла подготовить макеты предложенных им обновлений.

"Неудивительно, что команда Telegram сформировала то, как сегодня работает большинство приложений для обмена сообщениями, внося свой вклад практически во все инновации в области коммуникации", - заключил он.