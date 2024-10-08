Нобелевскую премию по физике дали за работу над ИИ

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2024 год стали Джон Хопфилд (США) и Джеффри Хинтон (Канада/Великобритания) за работы в области машинного обучения с использованием искусственных нейронных сетей. Об этом сообщили представители Нобелевского комитета на церемонии.

Джеффри Хинтон использовал сеть Хопфилда как основу для новой сети, использующей другой метод: машину Больцмана. Эта сеть может научиться распознавать характерные элементы в данном типе данных. Хинтон использовал инструменты статистической физики - науки о системах, построенных из множества схожих компонентов.

Размер Нобелевской премии в 2024 году составляет 11 млн шведских крон, до 10 млн ($1,06 млн).

В среду, 9 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата премии по химии, 10 октября — по литературе. 11 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 14 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).

Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области физики стали Пьер Агостини (США), Ференц Краузу (Венгрия) и Анн Л'Юилье (Франция). Премия им была вручена "за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе".