Последнее обновление: 08.10.2024 16:12

Украинская компания поставила трубы для SpaceX

Украинский производитель бесшовных нержавеющих труб, никопольская компания "Сентравис", получил специальный заказ, конечным получателем которого является американская аэрокосмическая компания SpaceX. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, труба украинского производителя будет использована для подачи топлива в ракеты, пишет Форбс Украина.

Речь идет о 28 т толстостенной трубы с комбинацией таких механических свойств как пластичность, твердость, способностью выдерживать сверхбольшое давление и работать в условиях агрессивной среды.

Трубу украинского производителя планируют использовать для подачи топлива в ракеты SpaceX, однако детали будущего применения самим производителем ракет не сообщаются.

Заказ был выполнен в течение 2,5 месяцев на основном производстве в Никополе.

Трубу уже отгрузили и вскоре она будет в распоряжении SpaceX, сообщили в компании.

Centravis семьи Атанасовых основана более 20 лет назад. В 2023 году компания произвела 12 200 т бесшовных нержавеющих труб. Более 99% этого объема было экспортировано в 38 стран мира.



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