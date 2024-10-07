Последнее обновление: 07.10.2024 18:00

Nissan присоединится к проекту интеграции электромобилей в энергосистему ChargeScape

Nissan Motor присоединяется к проекту BMW Group, Ford Motor Co. и Honda Motor по созданию платформы для интеграции электромобилей в энергосистему. Об этом сообщает MarketWatch

Проект, получивший название ChargeScape, был инициирован в 2023 году. Платформа начала работать в сентябре 2024 года.

Nissan сообщил, что приобретет 25%-ную долю в проекте ChargeScape. Японский автопроизводитель планирует подключить к этой платформе водителей его электромобилей в США и Канаде.

Целью запуска ChargeScape является улучшение стабильности электросетей, в том числе, за счет выбора владельцами электромобилей оптимальных периодов зарядки машин и возврата излишков энергии в сеть при необходимости. Водители электромобилей будут получать финансовые стимулы, заряжая автомобили в моменты низкой нагрузки на сети.

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