Темпы потепления океана за 20 лет ускорились в два раза

Темпы потепления океана почти удвоились с 2005 года. Об этом говорится в докладе Copernicus, службы по наблюдению за изменениями климата ЕС.

"Потепление началось в 1960-х годах и почти удвоилось за последние два десятилетия", – сказала исследователь морей Карина фон Шукманн, которую цитирует Yle.

Потепление вызывает серьезную опасность, поскольку после 1970-х годов океаны поглотили 90% избыточного тепла, вызванного деятельностью человека. Потепление разрушает морские экосистемы и нарушает круговорот питательных веществ.

Ученые Copernicus, помимо рекордных температур, также наблюдали тепловые волны в глубинах океана и рекордное таяние льдов.