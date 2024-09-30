Последнее обновление: 30.09.2024 14:40

Главы МИД стран ЕС проведут экстренную встречу по ситуации на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел Европейского Союза проведут кризисные переговоры в режиме видеоконференции в понедельник, 30 сентября, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Планируется, что министры обсудят ситуацию, сложившуюся после убийства Израилем лидера Хезболлы Хасана Насраллы и израильских воздушных ударов по Ливану с тех пор.

Напомним, 28 сентября ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насраллы в результате авиаудара армии Израиля по Бейруту.



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