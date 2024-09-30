Главарем Хезболлы после смерти Насраллы стал его двоюродный брат

После гибели Хасана Насралли в результате авиаудара израильских сил по Бейруту, ливанская террористическая группа "Хезболла" избрала нового главаря. Им стал двоюродный брат Насраллы Хашим Сафи ад-Дин. Об этом сообщает Al-Arabia со ссылкой на осведомленных собеседников.

Ранее Хашим Сафи ад-Дин возглавлял исполнительный совет Хезболла и был заместителем Насраллы. Он также является его двоюродным братом и имеет родственные связи с бывшим командующим иранскими силами "Кудс" Касемом Сулеймани.

"Кудс" – это элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана, ответственное за операции за пределами страны. Он специализируется на поддержке союзников Ирана, разведывательных операциях и нетрадиционных методах ведения войны.

Родился в Ливане в 1964 году. Затем, как и Насралла, получал образование в религиозных центрах Наджафа и Кума. В 1982 году стал одним из основателей Хезболлы.