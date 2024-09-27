Ущерб криптоиндустрии от хакеров и мошенников в III квартале составил $413 млн

В июле-сентябре криптовалютные компании столкнулись с 34 эпизодами взломов и мошенничества, убытки от которых составили более $413 млн. Об этом говорится в отчете Immunefi.

Ущерб с января вырос до $1,34 млрд, что на 3,9% ниже значения за аналогичный период прошлого года.

Относительно предыдущего квартала показатель в июле-сентябре сократился на 28%, а в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года — упал на 40%.

При этом 69,5% потерь в июле-сентябре пришлось на взломы WazirX ($235 млн) и BingX ($52 млн).

В июле убытки составили $281,9 млн, в августе — $15,1 млн, в сентябре — $115,9 млн.

Хакерские атаки сформировали 99,25% ущерба, случаи мошенничества — оставшиеся 0,75%.

Целевыми сетями в июле были Ethereum и BNB Chain с 15 и восемью инцидентами. На них пришлось 44,1% и 23,5% общего объема потерь соответственно.

Эксперты Immunefi обратили внимание, что взлом CeFi-проектов все еще остается наиболее прибыльным для хакеров — в III квартале три цели принесли им $309 млн. На DeFi нападают чаще, но крадут меньшие суммы — $104 млн в результате 31 атаки.

«В CeFi самой большой инфраструктурной проблемой выступает управление закрытыми ключами, которое обычно не подвергается аудиту безопасности. Оно требует строгой политики, практики и планов действий в чрезвычайных ситуациях», - говорится в отчете.

Пострадавшим проектам удалось вернуть только $14,9 млн, что составляет 3,6% от похищенных средств.