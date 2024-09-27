Google Maps будет показывать накрученные отзывы заведений

Google планирует упростить обнаружение поддельных отзывов на Google Maps. Об этом сообщает Engadget.

Теперь компания будет добавлять предупреждения для бизнесов, где подозреваются фальшивые отзывы, сообщая: "Недавно с этого места были удалены подозрительные отзывы."

Этот шаг появился после того, как Google попал под критику от Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) в 2021 году из-за проблем с поддельными отзывами. Пользователь на платформе X впервые заметил изменения в обработке отзывов на странице одной из компаний в Великобритании.

Согласно новой политике по фальшивой активности, бизнес-нарушителям могут ограничить доступ к отзывам. В частности, профиль компании может отражать предупреждение, что поддельные отзывы были удалены. Другие ограничения могут включать временный запрет на получение новых отзывов или удаление существующих. В случае таких действий владельцы бизнеса получат электронное письмо с возможностью обжаловать решение.

Фальшивые отзывы могут использоваться как для повышения рейтинга бизнеса, так и для преднамеренного снижения. Однако пока не совсем ясно, будет ли предупреждение появляться в случае, когда сам бизнес сообщает о фальшивых отзывах.