На Флориду надвигается тропический шторм "Хелен"

Тропический шторм "Хелен" приближается к побережью американского штата Флорида, сообщает Associated Press.

По прогнозам метеорологов, в течение среды шторм существенно усилится и превратится в ураган третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Порывы ветра в зоне действия стихийного бедствия будут превышать 178 км/ч. Ожидается, что в четверг вечером "Хелен" достигнет прибрежных районов Флориды.

Накануне на северо-западном побережье Флориды и в части полуострова Юкатан объявили штормовое предупреждение.

Президент Джо Байден ввел во Флориде чрезвычайное положение. В 10 из 67 округов штата началась эвакуация жителей.