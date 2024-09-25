Рейтинг ведущих финцентров мира вновь возглавил Нью-Йорк

Нью-Йорк сохранил лидерство в списке крупнейших финансовых центров мира. Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Нью-Йорк занимает первую строчку в рейтинге с осени 2018 года. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, обнародованной в марте этого года, Нью-Йорк потерял один балл и получил оценку в 763 балла, тогда как занимающий вторую позицию Лондон прибавил три балла, его оценка составила 750 баллов.

Тройку лидеров замыкает Гонконг, обогнавший Сингапур с 749 баллами против 747. Пятую строчку сохранил Сан-Франциско, на шестую строчку с девятой переместился Чикаго, на седьмую с восьмой - Лос-Анджелес, тогда как Шанхай откатился на две позиции и занял восьмое место.

По сравнению с предыдущим рейтингом в топ-10 произошло два изменения: десятку покинули Сеул и Женева, уступив место Шэньчжэню и Франкфурту.

В верхней части рейтинга хорошую динамику продемонстрировал Дублин, поднявшийся на 14-е место с 25-го, и Лугано, прибавивший 9 позиций, до 26-го места. Тем временем Сидней упал на 10 строчек, до 28-го места.

Самый существенный подъем во всем списке продемонстрировали Бермудские острова (сразу плюс 27 мест), а также Доха и Эр-Рияд (24 и 21 строчки соответственно). Между тем Рим откатился на 22 места, Стокгольм - на 16 позиций.

Москва и Санкт-Петербург находятся на 119-м и 118-м местах в списке, включающем 121 город, опережая лишь Баку и Буэнос-Айрес. Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии лидирует Астана (62-е место).

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 35-м). Последний рейтинг был составлен на основе опроса почти 8,5 тыс. респондентов.