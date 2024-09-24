США и Канада объединяют усилия в борьбе за нефть Арктики

США и Канада ведут переговоры относительно границы с потенциально богатым нефтью дном Арктики. Об этом сообщает Bloomberg.

США и Канада договорились начать переговоры по претензиям на арктическое морское дно, которое может быть богатым на нефть и приобретает все большее стратегическое значение, поскольку Россия и Китай наращивают свое присутствие на Севере.

Отмечается, что будет создана совместная рабочая группа для проведения переговоров по границам моря Бофорта.

Обе страны имеют взаимные претензии на морское дно к северу от Аляски, Юкона и Северо-Западных территорий, которое, как считается, содержит значительные запасы нефти.

Арктика также является регионом, который становится все более доступным из-за изменения климата и привлекает все больший интерес со стороны России и Китая.