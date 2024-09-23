Samsung и TSMC могут построить в ОАЭ крупные заводы для выпуска чипов

Ведущие мировые чипмейкеры Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. рассматривают возможность строительства крупных заводов в ОАЭ для того, чтобы удовлетворить будущий спрос на чипы искусственного интеллекта. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным газеты, представители этих компаний недавно посетили ОАЭ, чтобы обсудить строительство современных производственных мощностей в ближайшие годы.

Планы по этим проектам находятся на ранних стадиях, сталкиваясь со значительными препятствиями, и могут не быть реализованы, отмечается в статье. Общая стоимость заводов может превысить $100 млрд. Проекты будут финансироваться ОАЭ и его суверенным инвестиционным фондом Mubadala.

"Мы всегда открыты для конструктивного обсуждения путей содействия развитию полупроводниковой промышленности, но мы по-прежнему сосредоточены на наших текущих проектах по глобальному расширению и в настоящее время не имеем новых инвестиционных планов", о которых можно было бы рассказать, заявил газете представитель TSMC.

В Samsung не ответили на просьбу WSJ прокомментировать ситуацию.